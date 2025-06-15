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Александр Волков объяснил, почему предпочёл «Авангард» другим вариантам в КХЛ

Александр Волков объяснил, почему предпочёл «Авангард» другим вариантам в КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Александр Волков объяснил, почему предпочёл омский клуб другим вариантам в КХЛ.

— Александр, поделись первыми эмоциями от подписания контракта с «Авангардом».
— Очень рад, что легко смогли договориться и найти общий язык. Здорово, что теперь стал частью такой амбициозной и сильной команды.

— Почему именно трёхлетний контракт?
— Сам хотел долгосрочное соглашение, чтобы появилась стабильность. Когда на один-два года контракт – всё по-другому, а тут можно забыть обо всём лишнем, полностью отдаваться интересам команды.

— На тебя был большой спрос в КХЛ. Почему твой выбор пал именно на «Авангард»?
— Повторюсь: очень лёгкие переговоры получились. У нас с Омском была взаимная заинтересованность, а самый главный фактор – амбиции клуба. По разговору с главным тренером, с руководством «Авангарда» мгновенно понял, что мы сходимся в целях, в видении хоккея, в построении команды. Поэтому решение было принять несложно, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Понимаю, что нужно канадским тренерам». Интервью с новичком «Авангарда» Волковым
Эксклюзив
«Понимаю, что нужно канадским тренерам». Интервью с новичком «Авангарда» Волковым
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Новости. Хоккей
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