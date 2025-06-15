Александр Волков объяснил, почему предпочёл «Авангард» другим вариантам в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Александр Волков объяснил, почему предпочёл омский клуб другим вариантам в КХЛ.

— Александр, поделись первыми эмоциями от подписания контракта с «Авангардом».

— Очень рад, что легко смогли договориться и найти общий язык. Здорово, что теперь стал частью такой амбициозной и сильной команды.

— Почему именно трёхлетний контракт?

— Сам хотел долгосрочное соглашение, чтобы появилась стабильность. Когда на один-два года контракт – всё по-другому, а тут можно забыть обо всём лишнем, полностью отдаваться интересам команды.

— На тебя был большой спрос в КХЛ. Почему твой выбор пал именно на «Авангард»?

— Повторюсь: очень лёгкие переговоры получились. У нас с Омском была взаимная заинтересованность, а самый главный фактор – амбиции клуба. По разговору с главным тренером, с руководством «Авангарда» мгновенно понял, что мы сходимся в целях, в видении хоккея, в построении команды. Поэтому решение было принять несложно, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.