Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов назвал фаворитов на приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ и отметил голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.

— Кто ваш фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф?

— Главный кандидат от «Флориды» — вратарь Бобровский, от «Эдмонтона» — форвард Драйзайтль. При всём уважении к его партнёру по атаке Макдэвиду.

— Почему немец?

— Его четыре гола в овертаймах – феноменальный показатель. Не только голевого чутья, но и безупречной функциональной и психологической подготовки. Драйзайтль, как и Макдэвид, в основное время проводит на льду примерно по 25 минут – это огромная нагрузка. Если он её выдерживает и находит силы добавлять в овертаймах – это высший класс. Не только хоккеиста, но и атлета.

— Почему не Макдэвид?

— Катание и владение клюшкой в этом плей-офф лучшие – у Макдэвида, тут никаких вопросов. Но четыре гола в овертаймах – у Драйзайтля. А это четыре командные победы. Да ещё в овертаймах, которые считаются ещё более ценными, чем в основу, поскольку придавливают соперников – и физически, и морально, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

Шестой матч серии пройдёт в ночь на 18 июня. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».