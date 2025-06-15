А. Волков: топ-команда держит марку годами. Думаю, минское «Динамо» идёт к этому

Нападающий «Авангарда» Александр Волков высказался о прогрессе в игре минского «Динамо».

— Вариант остаться в минском «Динамо» не рассматривал?

— Ну почему же? Так нельзя сказать. Было обсуждение, это не простое решение получилось, потому что в Минске всё складывалось великолепно. Очень благодарен «Динамо», ни одного плохого слова не могу сказать об организации, о городе, о тренерском штабе. Но всё-таки я решил пойти другим путём.

— Можно ли сказать, что в прошлом сезоне минское «Динамо» вышло на уровень топ-клуба?

— Это покажет время. Всё-таки топ-команда держит свою марку годами, должен быть стабильный результат. Думаю, что Минск к этому идёт. Там шикарное отношение к команде и потрясающая поддержка на трибунах, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.