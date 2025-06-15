Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина назвал ключевую особенность Сергея Бобровского

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и назвал его ключевую особенность.

«С одним нашим тренером вратарей как-то обсуждал игру Бобровского. Этот тренер ворчал и говорил о том, что Сергей – не самый габаритный, быстрый или эффектный голкипер НХЛ, со специфической техникой, вызывающей споры.

Но феномен Бобровского в том, что он стабильно и эмоционально ровно останавливает шайбы, неважно чем – пятой точкой, спиной, коньком и так далее. Для любого главного тренера это самое важное, когда вратарь в каждом матче даёт твоей команде шанс на победу. В этом, считаю, ключевая особенность именно Бобровского», — приводит слова Якубова Russia-Hockey.