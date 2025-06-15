А. Волков: пока не могу сравнить Гру и Ги Буше. Но я понимаю, что нужно канадским тренерам

Нападающий «Авангарда» Александр Волков поделился ожиданиями от работы с главным тренером Ги Буше.

— Ты в своё время работал с Бенуа Гру. Ожидаешь ли от Ги Буше похожего подхода, похожих требований?

— Пока не могу сказать, какой тренер Буше, и сравнить его с Гру. Но опыт работы с канадским специалистом есть, думаю, что я понимаю, чего ожидать. Понимаю, что им нужно, чтобы ты устраивал их как игрок и давал результат.

— Уже есть понимание, какая будет твоя роль, функция в «Авангарде»?

— Настолько конкретно пока ещё не успели обсудить. Тут всё ещё впереди. Был разговор о моих сильных сторонах, о моём видении хоккея, о видении команды. Мы пришли к тому, что с «Авангардом» подходим по стилю друг другу, о деталях обязательно поговорим позднее, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.