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А. Волков: пока не могу сравнить Гру и Ги Буше. Но я понимаю, что нужно канадским тренерам

А. Волков: пока не могу сравнить Гру и Ги Буше. Но я понимаю, что нужно канадским тренерам
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Нападающий «Авангарда» Александр Волков поделился ожиданиями от работы с главным тренером Ги Буше.

— Ты в своё время работал с Бенуа Гру. Ожидаешь ли от Ги Буше похожего подхода, похожих требований?
— Пока не могу сказать, какой тренер Буше, и сравнить его с Гру. Но опыт работы с канадским специалистом есть, думаю, что я понимаю, чего ожидать. Понимаю, что им нужно, чтобы ты устраивал их как игрок и давал результат.

— Уже есть понимание, какая будет твоя роль, функция в «Авангарде»?
— Настолько конкретно пока ещё не успели обсудить. Тут всё ещё впереди. Был разговор о моих сильных сторонах, о моём видении хоккея, о видении команды. Мы пришли к тому, что с «Авангардом» подходим по стилю друг другу, о деталях обязательно поговорим позднее, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Волковым читайте на «Чемпионате»:
«Понимаю, что нужно канадским тренерам». Интервью с новичком «Авангарда» Волковым
Эксклюзив
«Понимаю, что нужно канадским тренерам». Интервью с новичком «Авангарда» Волковым
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Новости. Хоккей
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