Губерниев: Роман Ротенберг — тренер неплохой, он развивает хоккей

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы тренера Романа Ротенберга. Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с должности главного тренера СКА.

«Роман Борисович – тренер неплохой, он развивает хоккей. Самое главное – глаза наших детей. Ротенберг в том числе и свои средства вкладывает в развитие детского хоккея. Сомнений нет, что он продолжит тренировать в серьёзной команде. Я всячески поддерживаю его в этом стремлении, он молодец», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.