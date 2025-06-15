Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губерниев: Роман Ротенберг — тренер неплохой, он развивает хоккей

Губерниев: Роман Ротенберг — тренер неплохой, он развивает хоккей
Комментарии

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы тренера Романа Ротенберга. Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с должности главного тренера СКА.

«Роман Борисович – тренер неплохой, он развивает хоккей. Самое главное – глаза наших детей. Ротенберг в том числе и свои средства вкладывает в развитие детского хоккея. Сомнений нет, что он продолжит тренировать в серьёзной команде. Я всячески поддерживаю его в этом стремлении, он молодец», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Материалы по теме
Ротенберг сделает из любого клуба суперклуб. Где он окажется после СКА?
Ротенберг сделает из любого клуба суперклуб. Где он окажется после СКА?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android