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Фетисов: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом?

Фетисов: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом?
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что ему было бы интересно узнать, смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом, если бы оказались в ситуации российских атлетов.

«Сравнение патриотизма в России и США? Не думаю, что есть какой-то критерий оценки. Не знаю, как можно измерить силу патриотизма у спортсменов. Единственное, было бы интересно узнать: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом в подобной ситуации. А в остальном, думаю, ни у одной страны нет какого-то мерила патриотизма», — цитирует Фетисова Sport24.

Ранее Фетисов возражал относительно выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

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