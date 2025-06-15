Фетисов: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом?

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов признался, что ему было бы интересно узнать, смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом, если бы оказались в ситуации российских атлетов.

«Сравнение патриотизма в России и США? Не думаю, что есть какой-то критерий оценки. Не знаю, как можно измерить силу патриотизма у спортсменов. Единственное, было бы интересно узнать: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом в подобной ситуации. А в остальном, думаю, ни у одной страны нет какого-то мерила патриотизма», — цитирует Фетисова Sport24.

Ранее Фетисов возражал относительно выступления российских спортсменов под нейтральным флагом на международных соревнованиях.