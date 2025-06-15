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Плющев высоко оценил шансы Бобровского получить приз самому ценному игроку плей-офф

Плющев высоко оценил шансы Бобровского получить приз самому ценному игроку плей-офф
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил шансы российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского получить «Конн Смайт Трофи» как самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

«Предпочтение всегда отдаётся нападающим, они больше находятся на виду, забивают голы. Поэтому часто вратарей и защитников не так балуют индивидуальными наградами. Но Бобровский в этом году очень хорош, они будут бороться с Маршаном за звание MVP до последнего матча. Кто там лучше себя покажет, тот и заберёт награду», – цитирует Плющева «Советский спорт».

Бобровский вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ, одержав 60 побед.

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