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Роман Ротенберг рассказал, где он будет работать в следующем хоккейном сезоне

Роман Ротенберг рассказал, где он будет работать в следующем хоккейном сезоне
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что готов к предложениям о работе из других клубов. Ранее специалист покинул пост главного тренера СКА.

— Что по поводу вашего будущего? Вы хотите тренировать именно в КХЛ?
— Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого — как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений. Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне, — цитирует Ротенберга «Спорт-экспресс».

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

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