Плющев — о решении СКА уволить Ротенберга: надо было ещё немножечко подумать и разобраться

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о перспективах тренера Романа Ротенберга. Ранее специалист покинул пост главного тренера СКА.

«Роман Борисович на протяжении многих сезонов выстроил очень серьёзную инфраструктуру. Результаты, конечно, влияли на решение, которое приняло руководство СКА. Я думаю, что оно было очень эмоциональным, надо было ещё немножечко подумать и разобраться. Но дело не в этом. Решение принято, а то, что он в состоянии будет себя реабилитировать в другой команде, я в этом даже не сомневаюсь», – цитирует Плющева «Советский спорт».

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.