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Уолман — о поражении «Эдмонтона»: у нас были шансы, но нужно выкладываться на полную

Уолман — о поражении «Эдмонтона»: у нас были шансы, но нужно выкладываться на полную
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман оценил поражение в пятом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (2:5, 2-3).

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Возможно, наших усилий хватило бы для победы над некоторыми командами. Но не против этой команды, с которой мы играем. Нужно выкладываться на полную, и отрезками у нас это получалось. У нас были шансы, но нужно выкладываться на полную.

Это всегда будет исходить из раздевалки. Да, мы играем с отличной командой, и они играют жёстко. Но мы знаем, что можем сделать, когда играем в свою игру, и нам нужно немного времени, чтобы достичь этого. Мы должны попытаться настроиться на это как можно быстрее. Мы не играем так, как можем, и нельзя просто делать это отрезками. Это должна быть вся игра», — цитирует Уолмана пресс-служба клуба.

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