Уолман — о поражении «Эдмонтона»: у нас были шансы, но нужно выкладываться на полную

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман оценил поражение в пятом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (2:5, 2-3).

«Возможно, наших усилий хватило бы для победы над некоторыми командами. Но не против этой команды, с которой мы играем. Нужно выкладываться на полную, и отрезками у нас это получалось. У нас были шансы, но нужно выкладываться на полную.

Это всегда будет исходить из раздевалки. Да, мы играем с отличной командой, и они играют жёстко. Но мы знаем, что можем сделать, когда играем в свою игру, и нам нужно немного времени, чтобы достичь этого. Мы должны попытаться настроиться на это как можно быстрее. Мы не играем так, как можем, и нельзя просто делать это отрезками. Это должна быть вся игра», — цитирует Уолмана пресс-служба клуба.