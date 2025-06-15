Вадим Шипачёв назвал игрока, который может побить его рекорд по очкам в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв предположил, кто может побить его бомбардирский рекорд в Континентальной хоккейной лиге.

«Любые рекорды будут биться, сделают больше игр, допустим, как в НХЛ по 82 встречи в регулярном чемпионате. По результативным очкам, я думаю, сейчас Никита Гусев может побить рекорд, он набирает по 60, 70, 100 очков. Рекорд кто-то побьёт, я — просто нормальный, неплохой игрок с такими цифрами», — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

38-летний форвард в прошедшем сезоне провёл 66 игр в регулярном чемпионате и заработал 57 (15+42) очков. Всего в КХЛ на счету Шипачёва 980 (305+675) очков. На счету 32-летнего Гусева в КХЛ 691 (252+439) очко в 717 матчах.