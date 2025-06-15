«Флорида» установила рекорд ХХI века по количеству голов в одном Кубке Стэнли
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«Флорида Пантерз» установила рекорд XXI века по голам за один Кубок Стэнли. В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, на счету «пантер» стало 89 заброшенных шайб в 22 матчах текущего розыгрыша плей-офф НХЛ.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
Лучший результат по этому показателю за всю историю НХЛ принадлежит «Эдмонтону» (98 голов в 18 играх плей-офф-1984/1985).
Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.
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