Владимир Плющев назвал двух претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского завоевать «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ) в этом сезоне.

«Предпочтения всегда отдаётся нападающим, они больше находятся на виду, забивают голы. Поэтому часто вратарей и защитников не так балуют индивидуальными наградами. Но Бобровский в этом году очень хорош, они будут бороться с Маршаном за звание MVP до последнего матча. Кто там лучше себя покажет, тот и заберёт награду», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

В ночь с 14 на 15 июня Бобровский в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ-2024/2025 c «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего Кубка Стэнли, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. В общей сложности на его счету 60 побед в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ. Нападающий «Флориды» Брэд Маршан, отметившийся дублем в пятом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2), установил рекорд по голам в финалах Кубка Стэнли в XXI веке.