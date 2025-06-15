«Флорида» вышла на третье место по матчам с 5+ забитыми голами в одном Кубке Стэнли

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, «пантеры» провели 12-й матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли с 5+ забитыми голами. Это третий результат в истории НХЛ.

Больше игр с 5+ заброшенными шайбами в одном плей-офф было только у «Нью-Йорк Айлендерс»: 15 матчей в 1981 году и 13 – в 1983-м. Оба раза клуб завоёвывал Кубок Стэнли.

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.