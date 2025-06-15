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Пол Морис одной фразой объяснил, почему «Флорида» играет в оборонительный хоккей

Пол Морис одной фразой объяснил, почему «Флорида» играет в оборонительный хоккей
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис в краткой форме рассказал, почему его команда играет в оборонительный хоккей.

«Всё дело в игроках. Когда капитан вашей команды выигрывает награду Selke Awards, становится ясно, что это основа вашей игры», — приводит слова Мориса пресс-служба НХЛ.

Напомним, финский нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков в этом сезоне стал обладателем приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи» — награды, ежегодно вручаемой форварду, который лучше всех выглядел в оборонительных аспектах игры. Он получил эту награду третий раз в своей карьере, став шестым игроком в истории НХЛ по этому показателю.

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