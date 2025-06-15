Сэм Райнхарт объяснил свои эмоции после гола Макдэвида в пятом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт объяснил своё поведение после гола капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в пятом матче финале Кубка Стэнли. После заброшенной шайбы форварда «нефтяников» Райнхарт в отчаянии ударил клюшкой по бортам и стеклу за воротами, хотя «Флорида» вела 3:1.

«Думаю, я расстраиваюсь каждый раз, когда они забивают гол», — приводит слова Райнхарта пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Пантерз» одержали гостевую победу со счётом 5:2 и вышли вперёд в серии 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.