«Отличная командная работа». Защитник «Флориды» — о победе над «Эдмонтоном»

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал выездную победу своей команды над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025.

«В течение 60 минут мы прилагали огромные усилия. Мы активно защищаемся, создавая мало времени и пространства для игроков «Эдмонтона». В общем, это работа всей команды. Мы активно встречаем игроков соперника не только в нашей зоне, но и в средней. Так что да, это отличная командная работа», — приводит слова Экблада пресс-служба НХЛ.

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.