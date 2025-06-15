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«Отличная командная работа». Защитник «Флориды» — о победе над «Эдмонтоном»

«Отличная командная работа». Защитник «Флориды» — о победе над «Эдмонтоном»
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Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал выездную победу своей команды над «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2025.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«В течение 60 минут мы прилагали огромные усилия. Мы активно защищаемся, создавая мало времени и пространства для игроков «Эдмонтона». В общем, это работа всей команды. Мы активно встречаем игроков соперника не только в нашей зоне, но и в средней. Так что да, это отличная командная работа», — приводит слова Экблада пресс-служба НХЛ.

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» — 3-2. Следующий матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.

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