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Агент Чеховича — об уходе из «Витязя»: команда рассматривает вариант продажи своих лидеров

Агент Чеховича — об уходе из «Витязя»: команда рассматривает вариант продажи своих лидеров
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Агент Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию с возможным уходом из «Витязя» нападающего Ивана Чеховича. Его контракт с подмосковной командой рассчитан до окончания сезона-2026/2027.

«Сейчас такая ситуация, что «Витязь» рассматривает вариант продажи своих лидеров для того, чтобы заработать денег. Но и вариант того, что Иван продолжит карьеру в «Витязе», тоже остаётся, мы все варианты сейчас рассматриваем», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами, а также о том, что подмосковный клуб может сняться со следующего сезона из‑за отсутствия достаточного финансирования.

26‑летний Чехович в прошедшем сезоне провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 12 шайб и сделал 24 результативные передачи, набрав 36 очков.

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