Московское «Динамо» подписало однолетний контракт с канадским экс-форвардом «Амура»

Канадский нападающий Девин Броссо стал игроком московского «Динамо». Его соглашение с клубом рассчитано на один сезон.

«Девин Броссо стал первым подписанием московского «Динамо» в межсезонье. Быстрый и юркий форвард, с хорошей техникой и броском, хорошо себя зарекомендовал в нашей лиге в «Куньлуне» и «Амуре». Канадский форвард добавит нам вариативности в нападении и повысит атакующий потенциал. Приветствуем новичка и желаем только удачи!» — приводит слова генерального директора «Динамо» Сергея Сушко пресс-служба клуба.

Броссо с 2022 года выступает в КХЛ и первые два года провёл в «Куньлуне». В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард представлял «Амур», за который набрал 22 (13+9) очка в 33 играх регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее Броссо поиграл в Австрии, где в составе клуба «Дорнбирн» в сезоне-2020/2021 за 34 игры набрал 21 (7+14) очко. Также он имеет опыт выступлений в Американской хоккейной лиге (АХЛ): в 81 встрече на его счету 25 (15+10) результативных баллов.