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Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев привёз Кубок Гагарина на родину в Кострому

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев привёз Кубок Гагарина на родину в Кострому
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Бывший защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев привёз завоёванный Кубок Гагарина в родную Кострому.

Фото: Скриншот

«Симашев презентовал трофей воспитанникам клуба «Искра», за который сам играл в детстве. А ещё провёл автограф- и фотосессию с болельщиками», — написано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

20-летний Симашев выступал в системе «Локомотива» с 2020 года. В прошедшем сезоне вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. Он сыграл 77 матчей с учётом плей-офф, забил один гол и сделал шесть результативных передач. По окончании сезона Симашев подписал трёхлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Юта Мамонт». Российский защитник был выбран клубом «Аризона Койотс» в первом раунде под общим шестым номером драфта НХЛ 2023 года.

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