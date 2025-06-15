Маршан установил рекорд века по количеству очков в финале Кубка Стэнли среди игроков 35+

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан установил рекорд XXI века по очкам в финале Кубка Стэнли среди игроков от 35 лет и старше. В ночь с 14 на 15 июня (по московскому времени) 37-летний канадский форвард забросил две шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ, в котором его команда в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2. Таким образом, Маршан набрал 6 (6+0) очков в пяти матчах финала Кубка Стэнли.

Это лучший бомбардирский показатель в финальных сериях плей-офф НХЛ с 1998 года.

Всего в нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров.