Маршан установил рекорд века по количеству очков в финале Кубка Стэнли среди игроков 35+
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан установил рекорд XXI века по очкам в финале Кубка Стэнли среди игроков от 35 лет и старше. В ночь с 14 на 15 июня (по московскому времени) 37-летний канадский форвард забросил две шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ, в котором его команда в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2. Таким образом, Маршан набрал 6 (6+0) очков в пяти матчах финала Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
Это лучший бомбардирский показатель в финальных сериях плей-офф НХЛ с 1998 года.
Всего в нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров.
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