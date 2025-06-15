Брэд Маршан установил уникальное достижение в истории финалов Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан стал единственным хоккеистом в истории НХЛ, забивавшим пять и более шайб в финалах Кубка Стэнли за две разные команды. В ночь с 14 на 15 июня (по московскому времени) 37-летний канадский форвард забросил две шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ, в котором его команда в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2. Таким образом, Маршан забросил шесть шайб в пяти матчах финала Кубка Стэнли.

В финальной серии плей-офф НХЛ-2010/2011 Маршан в составе «Бостон Брюинз» забросил пять шайб в семи матчах с «Ванкувер Кэнакс» (счёт в серии 4-3 в пользу «Бостона»).

Всего в нынешнем сезоне в Кубке Стэнли 37-летний Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров.