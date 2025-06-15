Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Непростой выбор». Главный тренер «Эдмонтона» — о вратаре на шестой матч с «Флоридой»

«Непростой выбор». Главный тренер «Эдмонтона» — о вратаре на шестой матч с «Флоридой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о выборе вратаря на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2-3).

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
18 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это вопрос для обсуждения с персоналом, в первую очередь с нашим тренером вратарей Дастином Шварцем, а также со всеми ассистентами и генеральным менеджером, чтобы понять, кто как себя чувствует и что лучше сделать. И это непростое решение.

У нас есть два вратаря, которые показали, что могут играть очень хорошо и выигрывать матчи, и мы считаем, что независимо от того, кого мы выберем, они смогут одержать победу», — цитирует Ноблоха пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Эдмонтона» 26-летний Стюарт Скиннер был заменен на третьей минуте третьего периода в третьей игре серии с «Флоридой» после того, как пропустил пять шайб после 23 бросков. Он же начинал четвёртый матч, но снова был заменён, пропустив три гола после 17 бросков в первом периоде. 33-летний Кэлвин Пикар вышел на замену, отразил 22 из 23 бросков, что помогло «Ойлерз» одержать победу в овертайме со счетом 5:4, и отыграл полностью пятую встречу, пропустив четыре шайбы после 18 бросков.

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» 3-2. Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Маршан уничтожил «Эдмонтон» двумя шедеврами! «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли!
Видео
Маршан уничтожил «Эдмонтон» двумя шедеврами! «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли!
Материалы по теме
Уолман — о поражении «Эдмонтона»: у нас были шансы, но нужно выкладываться на полную
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android