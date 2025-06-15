«Непростой выбор». Главный тренер «Эдмонтона» — о вратаре на шестой матч с «Флоридой»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал о выборе вратаря на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2-3).

«Это вопрос для обсуждения с персоналом, в первую очередь с нашим тренером вратарей Дастином Шварцем, а также со всеми ассистентами и генеральным менеджером, чтобы понять, кто как себя чувствует и что лучше сделать. И это непростое решение.

У нас есть два вратаря, которые показали, что могут играть очень хорошо и выигрывать матчи, и мы считаем, что независимо от того, кого мы выберем, они смогут одержать победу», — цитирует Ноблоха пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Эдмонтона» 26-летний Стюарт Скиннер был заменен на третьей минуте третьего периода в третьей игре серии с «Флоридой» после того, как пропустил пять шайб после 23 бросков. Он же начинал четвёртый матч, но снова был заменён, пропустив три гола после 17 бросков в первом периоде. 33-летний Кэлвин Пикар вышел на замену, отразил 22 из 23 бросков, что помогло «Ойлерз» одержать победу в овертайме со счетом 5:4, и отыграл полностью пятую встречу, пропустив четыре шайбы после 18 бросков.

Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» 3-2. Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.