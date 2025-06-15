«Перенял у Дацюка». Брэд Маршан рассказал, чему научился у российского форварда

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан ответил на вопрос о своих небольших габаритах, упомянув экс-форварда «Детройт Ред Уингз» россиянина Павла Дацюка.

– В финале Кубка Стэнли много внимания уделяется габаритам игроков. Ты не самый большой парень и используешь это преимущество, придерживая и контролируя клюшку соперника при обыгрыше один в один. Это то, на чём ты делаешь акцент?

– Да, определённо. Я перенял это у Дацюка. Где-то в 2012 или 2013 году я увидел, как он это делает, и с тех пор практикую, – сказал Маршан в эфире NHL on TNT.

Рост Брэда Маршана — 175 см, вес — 82 кг.

Павел Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008). Бывший российский хоккеист отличался небольшими габаритами, как и Брэд Маршан.