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Шунин — об Овечкине: он не умеет проигрывать

Шунин — об Овечкине: он не умеет проигрывать
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Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что его больше всего впечатлило в Александре Овечкине после знакомства с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз».

– Ты знаком с Овечкиным, вы даже вместе отдыхали. Что тебя в нём поразило?
– Он не умеет проигрывать. Мне кажется, многие спортсмены не умеют проигрывать… Но мы играли каждый день в волейбол, и он просто… Он не умеет проигрывать – он будет играть, пока не выиграет. И это у него везде – в любом виде спорта, – сказал Шунин в эфире «Коммент.шоу».

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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