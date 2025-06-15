Главный тренер «Флориды» — о Бобровском: он элитный игрок, которого мы недооцениваем

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского в Кубке Стэнли — 2025.

«Он невероятный, элитный игрок, которого мы недооцениваем и воспринимаем как должное, потому что он очень стабилен. Если он пропускает что-то, что ему не нравится, это никак не связано с тем, что будет дальше», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

В ночь с 14 на 15 июня Бобровский в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ-2024/2025 c «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего Кубка Стэнли, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. В общей сложности на его счету 60 побед в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ.