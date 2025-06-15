Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Флориды» — о Бобровском: он элитный игрок, которого мы недооцениваем

Главный тренер «Флориды» — о Бобровском: он элитный игрок, которого мы недооцениваем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского в Кубке Стэнли — 2025.

«Он невероятный, элитный игрок, которого мы недооцениваем и воспринимаем как должное, потому что он очень стабилен. Если он пропускает что-то, что ему не нравится, это никак не связано с тем, что будет дальше», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

В ночь с 14 на 15 июня Бобровский в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ-2024/2025 c «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего Кубка Стэнли, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. В общей сложности на его счету 60 побед в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
Владимир Плющев назвал двух претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android