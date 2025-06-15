Тренер «Флориды» назвал ценное качество Бобровского, которое передаётся всей команде

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал о способности российского голкипера команды Сергея Бобровского концентрироваться в важные моменты матчей.

«Его способность концентрироваться тренируется. Может быть, это талант, я не знаю, но я точно знаю, что он уделяет много времени своей концентрации и своим способностям, а также своему опыту. Поэтому спокойствие, которое исходит от Сергея, распространяется на всю команду», — приводит слова Мориса пресс-служба НХЛ.

В ночь с 14 на 15 июня Бобровский в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ-2024/2025 c «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего Кубка Стэнли, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. В общей сложности на его счету 60 побед в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ.