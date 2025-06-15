«Не нужно думать о Кубке». Бобровский — о плане на шестую игру «Флориды» с «Эдмонтоном»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». Счёт в серии «Флорида» — «Эдмонтон» 3-2. Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 июня по московскому времени в Санрайзе (штат Флорида) и начнётся в 3:00 мск.

«Нам не нужно думать о Кубке или о чём-то подобном. Нам просто нужно перегруппироваться, перезагрузиться и сосредоточиться на первом периоде, первой смене и не думать о том, что будет дальше. Так что это будет хорошая, напряжённая хоккейная игра, и мы этому рады», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

В ночь с 14 на 15 июня Бобровский в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ-2024/2025 c «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего Кубка Стэнли, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира.