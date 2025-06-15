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«Он лучший». Защитник «Флориды» — о Бобровском после пятого матча с «Эдмонтоном»

«Он лучший». Защитник «Флориды» — о Бобровском после пятого матча с «Эдмонтоном»
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Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился впечатлениями от игры российского голкипера Сергея Бобровского в пятой игре финального раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Он лучший. Мы его любим. В этом нет никаких сомнений. Так что любите его. Отличная игра. Ещё один потрясающий матч», — приводит слова Экблада пресс-служба НХЛ.

36-летний Бобровский отразил 19 из 21 броска в пятом матче финала Кубка Стэнли. Он одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего Кубка Стэнли, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. В общей сложности на его счету 60 побед в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ.

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