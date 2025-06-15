«Он лучший». Защитник «Флориды» — о Бобровском после пятого матча с «Эдмонтоном»

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад поделился впечатлениями от игры российского голкипера Сергея Бобровского в пятой игре финального раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

«Он лучший. Мы его любим. В этом нет никаких сомнений. Так что любите его. Отличная игра. Ещё один потрясающий матч», — приводит слова Экблада пресс-служба НХЛ.

36-летний Бобровский отразил 19 из 21 броска в пятом матче финала Кубка Стэнли. Он одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего Кубка Стэнли, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. В общей сложности на его счету 60 побед в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ.