«Все награды мы распилили с Кирюхой Капризовым». Глотов — о карьере в детском возрасте

Нападающий челябинского «Трактора» Василий Глотов рассказал о детском периоде карьеры, в котором пересекался с Кириллом Капризовым.

— Тебя родители в восемь лет одного отправили в Новосибирск. Ты, наверное, должен был разрывать всех, раз они пошли на такой шаг.

— Да, так и было. Мы играли в чемпионате Сибирь — Дальний Восток. В восьмилетнем возрасте я переехал из Барнаула в Новосибирск. Все награды мы распилили с Кирюхой Капризовым. То он выиграет, то я, и вот мы так пилили, — рассказал Глотов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Василий Глотов родился в Барнауле в 1997 году, начал заниматься хоккеем в четырёхлетнем возрасте в клубе «Рубин» барнаульского посёлка Южный, затем перебрался в хоккейную школу «Сибири» в Новосибирске. Сезоны-2014/2015 — 2015/2016 провёл в команде МХЛ «СКА-Серебряные Львы». На драфте НХЛ 2016 года был выбран под №190 в седьмом раунде клубом «Баффало Сэйбрз». В сезонах-2016/2017 — 2018/2019 играл в низших североамериканских лигах. Перед сезоном-2019/2020 был заявлен за команду ВХЛ «СКА-Нева», в сентябре подписал контракт со СКА. По ходу прошедшего сезона подписал контракт с «Трактором» на два года.

Капризов — воспитанник новокузнецкого хоккея. Дебютировал в КХЛ в составе местного «Металлурга» в 2014 году. В следующем сезоне был выбран «Миннесотой» в пятом раунде драфта под общим 135-м номером, олимпийский чемпион Игр-2018, обладатель Кубка Гагарина (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), обладатель приза «Колдер Трофи» (2021) лучшему новичку сезона в НХЛ.