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Василий Глотов рассказал, какой совет ему давал Ротенберг во время выступления в СКА

Василий Глотов рассказал, какой совет ему давал Ротенберг во время выступления в СКА
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Нападающий челябинского «Трактора» Василий Глотов рассказал о периоде карьеры в СКА (Санкт-Петербург).

«Организация на высшем уровне, тут ничего не скажешь. Виды сплочения были всякие-разные: и на батутах прыгали, и в крокодилов играли, и за город выезжали. И много всего нового было.

Роман Борисович (Ротенберг, в то время главный тренер СКА. — Прим. «Чемпионата») в третьем периоде часто играл в три звена. Ничья, отыгрываться надо. Это очень помогало нам. Так как я был в верхних звеньях, то получал много игрового времени, и я этому очень рад. Он (Ротенберг. — Прим. «Чемпионата») мне постоянно говорил, чтобы я чаще бросал. И постепенно мой чарт бросков улучшился, и в прошлом сезоне я стал лучшим снайпером СКА», — рассказал Глотов в видео, опубликованном в канале «Скользкий лёд» в VK Video.

Глотов подписал контракт со СКА в сентябре 2019 года. В сезоне-2021/2022 выступал за «Сочи», после чего вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. В сезоне-2023/2024 провёл за СКА 70 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 50 (27+23) очков.

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