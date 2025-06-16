Брэд Маршан повторил достижение Марио Лемье в финальных сериях Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан стал вторым хоккеистом за 59 лет, забросившим пять и более шайб в двух разных финальных сериях Кубка Стэнли. В ночь с 14 на 15 июня (по московскому времени) 37-летний канадский форвард забросил две шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ, в котором его команда в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2. Таким образом, Маршан забросил шесть шайб в пяти матчах финала Кубка Стэнли.

В финальной серии плей-офф НХЛ-2010/2011 Маршан в составе «Бостон Брюинз» забросил пять шайб в семи матчах с «Ванкувер Кэнакс» (счёт в серии 4-3 в пользу «Бостона»).

По итогам сезона-1991/1992 Марио Лемье стал первым с 1956 года хоккеистом, дважды забивавшим по пять и более голов в двух разных финальных раундах плей-офф НХЛ. Стоит отметить, что Лемье это сделал в составе «Питтсбург Пингвинз», а Маршан в двух разных командах.