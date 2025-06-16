«Не до конца осознавал, насколько он хорош». Тренер «Флориды» — о Брэде Маршане
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о нападающем Брэде Маршане, который оформил дубль в пятом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
«Когда игрок приходит в команду, ты вроде бы знаешь, кто он такой — вся подготовка, скаутинг… но настоящее понимание приходит только на льду. Но я не до конца осознавал, насколько он хорош именно в мелких эпизодах. Это самое сложное в хоккее — не поперечная передача через всю площадку, а то, как он действует под давлением в маленьком пространстве. Это уровень мирового класса. Одно из лучших, что я видел», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».
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