«Не до конца осознавал, насколько он хорош». Тренер «Флориды» — о Брэде Маршане

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о нападающем Брэде Маршане, который оформил дубль в пятом матче серии финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

«Когда игрок приходит в команду, ты вроде бы знаешь, кто он такой — вся подготовка, скаутинг… но настоящее понимание приходит только на льду. Но я не до конца осознавал, насколько он хорош именно в мелких эпизодах. Это самое сложное в хоккее — не поперечная передача через всю площадку, а то, как он действует под давлением в маленьком пространстве. Это уровень мирового класса. Одно из лучших, что я видел», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».