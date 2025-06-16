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Форвард «Флориды» — о голе Маршана: одна из тех шайб, что вы в детстве смотрите на YouTube

Форвард «Флориды» — о голе Маршана: одна из тех шайб, что вы в детстве смотрите на YouTube
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Нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль с восторгом оценил один из голов партнёра по звену Брэда Маршана в пятом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2). Канадский форвард ворвался с шайбой в зону соперника, прокинул шайбу под коньками защитника и, обыграв вратаря, послал шайбу ему между щитков.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Это те голы, которые вы в детстве смотрите на YouTube, и пытаетесь выйти на лёд и повторить самостоятельно. Мы все им очень поражены», — цитирует Лунделля пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Форвард набрал 6 (6+0) очков в пяти матчах финальной серии.

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