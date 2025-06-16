Форвард «Флориды» — о голе Маршана: одна из тех шайб, что вы в детстве смотрите на YouTube

Нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль с восторгом оценил один из голов партнёра по звену Брэда Маршана в пятом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2). Канадский форвард ворвался с шайбой в зону соперника, прокинул шайбу под коньками защитника и, обыграв вратаря, послал шайбу ему между щитков.

«Это те голы, которые вы в детстве смотрите на YouTube, и пытаетесь выйти на лёд и повторить самостоятельно. Мы все им очень поражены», — цитирует Лунделля пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Форвард набрал 6 (6+0) очков в пяти матчах финальной серии.