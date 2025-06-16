Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело может пропустить следующий сезон из-за травмы, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Игрок обороны пропустил 11 матчей в прошлом сезоне из-за травмы и не смог принять участия в Турнире четырёх наций, но вернулся к розыгрышу плей-офф.

«Каждый год я слышу: «Пьетранджело ужасно измотан, его тело изношено, он не сможет играть в следующем сезоне». И каждый год мне говорят: «Это неправда». И каждый год он возвращается, выходит на лёд, играет жёстко и здорово.

Один человек сказал мне, что, возможно, он не будет доступен для игры на Олимпиаде. У меня пока нет официального подтверждения. Думаю, сейчас как раз то время года, когда команды оценивают, как будут выглядеть их составы на следующий сезон и есть ли потенциальные проблемы со здоровьем.

Посмотрим, как всё сложится с Пьетранджело… Но похоже, что «Вегас» действительно пытается понять, в каком он будет состоянии к старту следующего сезона», – сказал Фридман на подкасте 32 Thoughts.