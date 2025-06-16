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Игорь Григоренко высказался о перспективах Никитина на посту главного тренера ЦСКА

Игорь Григоренко высказался о перспективах Никитина на посту главного тренера ЦСКА
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Бывший форвард сборной России и клубов КХЛ Игорь Григоренко высказался о возможном назначении Игоря Никитина в ЦСКА. Ранее специалист расторг контракт с «Локомотивом» без выплаты компенсации.

«Никитин очень опытный тренер, который уже приводил команды к Кубку Гагарина, но сложно сказать, удастся ли это ему снова. Нужно будет проделать очень большую работу, собрать команду по частям, чтобы ЦСКА смог снова стать одним из главных претендентов на победу», – цитирует Григоренко «Советский спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Никитин в ближайшее время будет официально назначен главным тренером ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с армейцами.

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