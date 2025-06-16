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Сборная Латвии огласила шесть первых хоккеистов, которые примут участие в Олимпиаде-2026

Сборная Латвии огласила шесть первых хоккеистов, которые примут участие в Олимпиаде-2026
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Сборная Латвии назвала шесть первых хоккеистов, которые примут участие в Олимпиаде-2026.

В число первых шести игроков латвийской сборной на ОИ-2026 попали: вратари Элвис Мерзликин и Артур Шилов, защитник Увис Балинскис, нападающие Родриго Аболс, Теодор Блюгерс и Земгус Гиргенсонс.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.

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