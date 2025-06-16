Кожевников — о Голдобине: большой талант, но играет через матч, постоянные капризы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подверг критике игру нападающего «Спартака» Николая Голдобина и его агента. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард близок к переходу в СКА.

«Не первый раз читаю жалобы агента форварда Голдобина на «Спартак». Мой родной клуб пару лет назад возродил этого нападающего – после того, как его списали в ЦСКА и настучали по голове в «Магнитке». В ответ – никакой благодарности, наоборот, постоянные претензии.

Голдобину и его агенту надо посмотреть в первую очередь не на клуб, а в зеркало. Большой талант – но позволяет себе играть через матч, через постоянные капризы и обрезы. Поражение в плей-офф от Уфы связываю в том числе с тем, что Голдобин выключился», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

29-летний Голдобин предыдущие два сезона провёл в составе «Спартака». Прошлый сезон-2024/2025 стал для форварда менее результативным — за 62 матча регулярки Голдобин набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах.