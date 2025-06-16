Фетисов высказался о мотивации современных спортсменов добиваться результатов

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не считает, что у нынешних спортсменов нет мотивации пахать.

«У нынешних спортсменов нет мотивации пахать? Они же не земледельцы, чтобы пахать. Разве спортсмены стараются только за блага, а не за звания, медали и чемпионства? Нет такого, что у них всё есть и они не стараются.

Все спортсмены разные: одни стараются, другие – нет. Блага здесь никакой роли не играют. Не вижу разницы в нынешнем поколении спортсменов и моём. Если Овечкин в 39 лет имеет все блага, которые может представить себе любой человек, старается, бьёт рекорды, о чём говорить? Если спортсмен хочет быть великим, он должен расставить приоритеты, тренироваться больше всех, играть и соревноваться», — цитирует Фетисова Sport24.