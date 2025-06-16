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Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» рассказал о тренировках с Капризовым и Бобровским

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» рассказал о тренировках с Капризовым и Бобровским
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Нападающий «Лады» Александр Государев рассказал о тренировках с нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым и голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским. Хоккеисты являются воспитанниками новокузнецкого «Металлурга».

– Игра кого из хоккеистов «Металлурга» вам нравилась?
– Помню, Кирилл Капризов играл. Он ещё тогда молодой был, играл в маске, но навязывал борьбу, набирал много очков. Я думал: «Вау, круто!» Прошлым летом я вместе с ним катался.

– Какое впечатление он оставил?
– Обычный, спокойный парень, без какой-либо короны. Со всеми хорошо пообщался, в том числе с любителями.

– С другими знаменитыми воспитанниками новокузнецкого хоккея удавалось пересечься?
– Когда я был в ЮХЛ, то во время предсезонной подготовки приезжал Сергей Бобровский. Он с нами катался и просил нам ему побросать. Это был мой первый опыт тренировок с игроками такого уровня, — цитирует Государева официальный сайт КХЛ.

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