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Сборная Швеции огласила первую шестёрку игроков на олимпийский хоккейный турнир 2026 года

Сборная Швеции огласила первую шестёрку игроков на олимпийский хоккейный турнир 2026 года
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Сборная Швеции назвала первых шесть хоккеистов в состав на Олимпиаду-2026.

В число первых шести игроков шведской сборной на ОИ-2026 попали: защитники Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), нападающие Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз») и Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.

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