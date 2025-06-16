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Минское «Динамо» обменяло права на нападающего Арсения Ковгореню в «Адмирал»

Минское «Динамо» обменяло права на нападающего Арсения Ковгореню в «Адмирал»
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Минское «Динамо» обменяло права на нападающего Арсения Ковгореню в «Адмирал». Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, «зубры» получат денежную компенсацию. Контракт с игроком будет носить двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне 20-летний нападающий выступал за минскую «Юность», куда был командирован из минского «Динамо». В составе «Юности» Арсений стал чемпионом белорусской Экстралиги, провёл 25 матчей, заработал 19 (12+7) очков. Кроме этого, он успел дебютировать в КХЛ, сыграв за «зубров» пять матчей. Годом ранее Ковгореня был признан лучшим молодым игроком Экстралиги, заработав 31 (19+12) очко в 50 матчах чемпионата.

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