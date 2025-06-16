Фетисов: не знаю, кто из наших спортсменов мог бы сравниться с Овечкиным по узнаваемости

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил, почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году. По одному из соцопросов российский хоккеист занял первое место, обогнав теннисиста Даниила Медведева и футболиста Артёма Дзюбу.

«Овечкин сейчас самый популярный российский спортсмен, это естественно. Вся наша страна переживала, болела за него и желала, чтобы он побил рекорд Гретцки. Телевидение, интернет, газеты – все писали о Саше. Не знаю, кто из наших спортсменов мог бы сравниться с Овечкиным по узнаваемости сейчас. Нам надо уметь раскручивать своих героев, как это умеют в НХЛ. Рекорд, на который шёл Саша, привлёк особое внимание к нему. Овечкин – великий спортсмен и большой патриот России. Всё сложилось воедино, поэтому его и знают многие в стране», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».