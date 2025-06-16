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Сборная Чехии по хоккею назвала первых шесть игроков состава на Олимпийские игры — 2026

Сборная Чехии назвала первых шесть хоккеистов в состав на Олимпиаду-2026.

В число первых шести игроков чешской сборной на ОИ-2026 попали: вратарь Лукаш Достал («Анахайм Дакс»), защитник Радко Гудас («Анахайм Дакс»), нападающие Павел Заха («Бостон Брюинз»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Ондржей Палат («Нью-Джерси Дэвилз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.