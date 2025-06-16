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Сборная Швейцарии назвала первых шесть хоккеистов в состав на Олимпиаду-2026

Сборная Швейцарии назвала первых шесть хоккеистов в состав на Олимпиаду-2026.

В число первых шести игроков швейцарской сборной на ОИ-2026 попали: защитники Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») и Йонас Зигенталер («Нью-Джерси Дэвилз»), нападающие Тимо Майер («Нью-Джерси Дэвилз»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Нико Хишир («Нью-Джерси Дэвилз») и Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»).

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.