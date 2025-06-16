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Генменеджер сборной Финляндии оценил выбор первых игроков в состав на Олимпиаду

Генменеджер сборной Финляндии оценил выбор первых игроков в состав на Олимпиаду
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Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен прокомментировал выбор первых шести игроков в состав на участие в Олимпиаде 2026 года.

«Эти шесть игроков заслужили своё место в олимпийской сборной своими выступлениями. Здорово, что эти парни помогут нам на Олимпиаде», — цитирует Лехтинена Leijonat.

В число первых шести игроков финской сборной на ОИ-2026 попали: вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), защитники Эса Линделль («Даллас Старз») и Миро Хейсканен («Даллас Старз»), нападающие Александр Барков («Флорида Пантерз»), Микко Рантанен («Даллас Старз») и Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»).

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