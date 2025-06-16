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Сарос поделился эмоциями от выбора в состав финской сборной на участие в Олимпийских играх

Сарос поделился эмоциями от выбора в состав финской сборной на участие в Олимпийских играх
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Голкипер сборной Финляндии Юусе Сарос поделился эмоциями от выбора в состав финской сборной на участие в Олимпийских играх 2026 года. Вратарь попал в число первых шести игроков, выбранных для участия в ОИ-2026.

«Для меня большая честь попасть в команду. Я всегда мечтал участвовать в Олимпиаде и с нетерпением жду начала турнира. У нас будет хорошая команда, и я уверен, что мы сможем бросить вызов любому», — цитирует Сароса Leijonat.

В число первых шести игроков финской сборной на ОИ-2026 попали: вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), защитники Эса Линделль («Даллас Старз») и Миро Хейсканен («Даллас Старз»), нападающие Александр Барков («Флорида Пантерз»), Микко Рантанен («Даллас Старз») и Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»).

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