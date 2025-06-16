В «Динамо» оценили подписание контракта с защитником Фредриком Классоном

Генеральный директор ХК «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал подписание контракта с защитником Фредриком Классоном.

«Сегодня наш состав пополнил опытный защитник Фредрик Классон. Он на протяжении долгого времени выступал на высшем уровне в Северной Америке, а затем удачно показал себя в КХЛ, сразу завоевав главный трофей лиги. Игрок обороны добавит нам глубины и повысит конкуренцию за место в составе. Главным преимуществом Фредрика является надёжная игра перед своими воротами, но и атакующий потенциал у игрока тоже есть. Мы ждём от 32-летнего хоккеиста лучших качеств как на льду, так и за его пределами!» — цитирует Сушко пресс-служба клуба.