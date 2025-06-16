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Зак Фукале рассказал, почему выбрал минское «Динамо» для продолжения карьеры

Зак Фукале рассказал, почему выбрал минское «Динамо» для продолжения карьеры
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Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале рассказал, почему выбрал «зубров» для продолжения карьеры. Ранее голкипер два сезона выступал за челябинский «Трактор».

– В минувшем сезоне «Динамо» добилось лучшего результата в истории. Теперь с твоей помощью можно и перебить это достижение?
– У меня нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее. Буду показывать свою игру и делать всё, чтобы помогать команде побеждать. Я уже очень серьёзно начал готовиться к предстоящему сезону. Сделаю всё, чтобы улучшить эту команду и получить шанс побороться за Кубок Гагарина. Считаю, что мой переход – часть решения помочь команде побеждать в будущем, — цитирует Фукале hockey.by.

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2,25.

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